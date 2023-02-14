شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف أقوى بطولة دولية للتنس فى مستويات الناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستضيف مصر للمرة الأولى أعلى وأقوى بطولة دولية للناشئين والناشئات ITFJ500 ضمن أجندة الاتحاد الدولى للتنس، وتقام البطولة التى ينظمها اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى، خلال الفترة من 17 إلى 25 فبراير الجارى.

يشارك في البطولة 128 لاعبا و128 لاعبة من مختلف الجنسيات، ومن بينهم لاعبون ولاعبات، من ضمن المصنفين الأوائل عالميا فى التصنيف الدولي للناشئين.

ويُنتظر أن تشهد البطولة منافسات هى الأقوى، نظرا لمشاركة نجوم اللعبة من الناشئين المصنفين الأوائل.

من جهة أخرى، عُقد اجتماع تنسيقي لإنهاء كافة الترتيبات الأخيرة الخاصة بالبطولة التى تقام فى مصر لأول مرة، حيث وضع الحضور اللمسات النهائية لخروج البطولة فى أفضل صورة.

يذكر أن المنتخب الوطنى للرجال للتنس قد حافظ على مكانه بالمجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز بعد التغلب على منتخب باراجواى 3 / 2 فى الجولة الفاصلة للبقاء التى أقيمت بينهما بنادى الجزيرة.

وشهدت المواجهة بين الفريقين قوة وإثارة وندية، وظلت النتيجة معلقة حتى المباراة الأخيرة والفاصلة.

وتقدمت مصر فى البداية 1/ صفر ثم تعادلت باراجواى 1 / 1 وعاود فراعنة التنس التقدم 2/ 1 ثم تعادلت باراجواى للمرة الثانية.

وفى المباراة الخامسة والأخيرة تمكن نجم منتخبنا الوطنى محمد صفوت من التغلب على لاعب باراجواى خوان بوربا بجدارة 2/ صفر بنتيجة 6 / 1 و 6 / 1.