شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: استمرار صبحى وجعفر فى التشكيل الأساسى أمام المريخ مفتاح فوز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السعيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من خلال برنامج "استوديو الرياضة" على تليفزيون ”الخليج 365” والذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر، عن أهمية تواجد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك وسيف جعفر وشيكابالا أساسيين في مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن الفوز مهم جدا قبل المواجهة الأفريقية ليستعيد الفريق الثقة ونغمة الفوز مرة أخرى؛ لأن مباراة المريخ عنق زجاجة بعد الخسارة المفاجئة في المواجهة الأولى أمام شباب بلو زداد بهدف دون رد على استاد القاهرة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.