شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجح إبراهيم نور الدين فى إدارة مباراة سموحة والزمالك؟.. عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى ان الـ"VAR" ضرب موعدا للظهور مبكرا في لقاء سموحة والزمالك الذى أقيم مساء اليوم وانتهى بفوز الأبيض 3/1 .

أضاف عقل، أن الـ" VAR" كان موجود في الميعاد طبقا للبرتوكول عندما استدعى الحكم الى شاشة المراجعة في مخالفة عبد الغنى مدافع الزمالك مع حسام حسن لاعب سموحة والتي تستوجب ركلة لصالح الفريق السكندرى لكن نور الدين عاد وسمح باستمرار اللعب لعدم قناعته بالمخالفة لكن المخالفة ركلة جزاء لصالح سموحة ثم عاد الـ"VAR" مرة اخرى للظهور وتدخل في لمسة يد على مدافع سموحة واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل الـ"VAR" والذى أعلن عدموجود ركلة جزاء وليس هناك لمسة يد على مدافع سموحة من خلال الصورة التى عرضها الـ"var" للحكم على شاشة المراجعة ليعود نور الدين ويحتسب ركلة جزاء للزمالك يهدرها زيزو.

وتابع عقل، الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 26 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب كما اشهر البطاقة الصفراء لثنائي سموحة احمد جمال وحسام حسن للتهور والاعتراض في الوقت الذى تغاضى عن انذار شريف رضا لاعب سموحة ومحمد طارق لاعب الزمالك للتهور الا ان نور الدين لم يكن دقيقا في تقديرالوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وقال عقل، أن المساعدين ظهروا بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة خاصه المساعد الأول في هدف سموحة في الدقيقة 90 من عمر اللقاء كما أشاروا على 3حالات تسلل في توقيت مناسب ابرزهم عند المساعد الأول.

وأضاف الخبير التحكيمى عادل عقل، حضور جيد لثنائي الـ"VAR" حيث كان تدخلهم مؤثر وطبقا للبرتوكول كما نجح الحكم الرابع في السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.