المستحقات المتأخرة تشعل غضب لاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت حالة من الغضب لدى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب تأخر صرف المستحقات المالية خلال الفترة الماضية.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" شهدت الساعات القليلة الماضية تدخل من اللاعبين الكبار بالفريق والتحدث مع إسماعيل يوسف مدير الكرة للمطالبة بصرف المستحقات المالية للاعبين لكي ينصب تركيزهم داخل

الملعب".

وتابع:"طالب لاعبو الزمالك بسرعة صرف المستحقات المالية حتى يتثنى للإدارة محاسبة اللاعبين بسبب تراجع النتائج والأداء في الفترة الأخيرة".

ويستعد الزمالك للسفر إلى ليبيا لمواجهة المريخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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