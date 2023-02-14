أزمة تواجه الأهلي بعد كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يري ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم يالقلعة الحمراء قد يعاني من أزمة في الفترة المقبلة بعد انتهاء مشاركة الشياطين الحمر فى كأس العالم للأندية.

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وأكد ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج (الريمونتادا) الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة (المحور): "الأهلي لعب كأس العالم للأندية، وهي بطولة مجمعة ومشكلة البطولة

المجمعة في إجهاد اللاعبين".

وأوضح: "لاعبو الأهلي وصلوا إلى أفضل مرحلة فنية وتركيز وقد يواجه الفريق هبوط في المستوى".

وأتم: "الاستفادة الأكبر للأهلي هو اكتساب بعض اللاعبين بتألقهم أبرزهم حسين الشحات واحمد عبدالقادر ومحمد هاني".

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