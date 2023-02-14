فيريرا يطالب بعودة مساعده السابق أجواش

ياسر رشاد - القاهرة - طالب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بضرورة عودة مساعده السابق روي أجواش خلال الفترة المقبلة.

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وقال الاعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ادارة الزمالك ترفض طلب فيريرا، بشأن عودة أجواش، وترى أنه من أسباب الأزمات في الفترة الأخيرة قبل رحيله".

وأضاف: "يجب على إدارة النادي الابتعاد عن التصريحات بشأن المؤامرة

الكونية، وأن يتركوا الجماهير تفرح بمستوى اللاعبين الشباب أمام سموحة".

وزاد: "هناك أحاديث بشأن عودة حمدي النقاز بالمجان إلى الزمالك في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الإسماعيلي لكن إدارة النادي رفضت، في ظل وجود المثلوثي وعمر جابر".

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