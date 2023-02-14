ميدو: الناشئين في الزمالك أفضل من الصفقات الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بأداء لاعبي الفارس الأبيض الصاعدين من قطاع الناشئين مشيرًا إلى أنهم أفضل من الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معهم في الانتقالات الصيفية الماضية.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الزمالك الصاعدي من قطاع الناشئين مستواهم أفضل من الصفقات الجديدة".

أضاف: "ولاد النادي أثبتوا أنهم الحل للزمالك في الموسم الماضي وقت أزمة منع القيد".

وواصل: "الأندية لو وفرت الاموال وتم صرفها على قطاع الناشئين سوف يوفر ذلك الكثير".

واختتم: "أبناء النادي دائما أفضل من الصفقات الجديدة لكونهم لديهم هوية النادي".

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