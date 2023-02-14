ميدو عن فوز الزمالك : " فيريرا استعاد السيطرة "

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على فوز الفارس الأبيض أمام سموحة بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيريرا استعاد السيطرة على لاعبي الزمالك بالفوز أمام سموحة".

وأضاف: "فيريرا استفاد من خبراته لوضع أفضل اسلوب

تكتيكي والتشكيل الأنسب ضد سموحة".

وواصل: "رحيل إمام عاشور سيمنح فرصة ذهبية لسيف جعفر للتألق والفرق الكبيرة هي من تصنع اللاعبين وليس العكس".

واختتم:" إمام عاشور تم توظيفه كلاعب وسط بعد رحيل فرجاني ساسي".

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