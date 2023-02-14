المصري يعود للتدريب فى بورسعيد ومجلس"أبوعلى" يوقع عقوبات على اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - إستأنف فريق الكرة بالنادي المصري تدريباته ببورسعيد إستعدادا لمباراته بالجولة التاسعة عشر من الدوري أمام بيراميدز والمقرر إقامتها في الثاني والعشرين من فبراير الجاري تنفيذا لما قرره الجهاز الفنى بالعودة لبورسعيد .

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وقد حرص حسام حسن المدير الفنى أن يكون التدريب خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بمباراة سيراميكا كليوباترا كاملة وخضعوا لجلسات تأهيل وإستشفاء ، وأدى باقي اللاعبين تدريبا قويا لتنفيذ عددا من الوحدات البدنية والفنية وخاض الثنائي إسلام عطية وزياد كمال تدريبا منفردا تحت إشراف الجهاز الطبي كما أدى الحراس الثلاث محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاته تدريبا تخصصيا تحت قيادة سعفان الصغير.

على جانب آخر عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو على جلسة طارئة لمناقشة عددا من المستجدات خاصة المتعلقة منها بالفريق الأول وقرر المجلس إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج ، وخصم 50 ألف جنيه من مستحقات جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا ،

وخصم 100 ألف جنيه من طارق سليمان المدرب العام للفريق لتصريحاته غير المبررة عقب نهاية مباراة سيراميكا ، وحصر مسئولية الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تخص الفريق الأول لحسام حسن المدير الفني أو إبراهيم حسن مدير الكرة دون غيرهما من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.

كما قرر المجلس عقد إجتماع عاجل بين لجنة الكرة بالنادي مع الجهاز الفني والإداري من جهة ومع اللاعبين من جهة أخرى لبحث كافة المستجدات داخل الفريق ، مع إستمرار إقامة الفريق وخوض تدريباته خلال الفترة الحالية ببورسعيد والتنسيق مع الجهاز الفني والإداري وفقًا لرؤيتهما في هذا الشأن .

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