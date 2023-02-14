جهاد جريشة يفتح النار على حكم مباراة سموحة والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الفترة الماضية شهدت تواجد عدد من الحكام الشباب المميزين، وهناك البعض أثبت كفاءته بشكل رائع، واليوم تمت العودة 10 خطوات للخلف.

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وقال جريشة في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "مباراة الزمالك وسموحة شهدت العودة للخلف بشكل واضح، المباراة أدارها حكم كبير بحجم ابراهيم نور الدين، ولا يصح أن نشاهد هذا المنظر، والأداء غير مقنع".

وأضاف: "سموحة يستحق ركلة جزاء واضحة في بداية المباراة، مدافع الزمالك دهس قدم لاعب سموحة، وهي واضحة ومدافع الأبيض يستحق انذار".

وواصل: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح الزمالك، لم نشاهد فيها أي لمسة يد، ولا يوجد اتاحة فرصة في ركلة الجزاء، والـفار يستدعي الحكم عندما يكون هناك خطأ واضح من جانب حكم الساحة، ولذلك تم استدعاء إبراهيم نور الدين في الحالتين".

وأكمل: "لو كنت موجود في الملعب خلال ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك، كنت سأقوم بتأخير الصفارة، لحين اكمال زيزو اللعبة تمامًا رغم أنه لا توجد أي ركلة جزاء".

وأكد: "لقطة المباراة هي الدقيقة الأولى التي أثرت على اللقاء بالكامل، نقوم بتحليل الأمور الواضحة فقط".

وزاد: "أحمد سامي مدرب سموحة تحدث أنه

لم يحصل على حقه في المباراة، بالفعل له ركلة جزاء كانت ستؤثر على نتيجة المباراة، وأنا محبط من الأداء، وبالتأكيد أسرة التحكيم المصري ستكون حزينة على مستوى وأداء إبراهيم نور الدين".

وأوضح: "لآ أجد تفسيرا واضحًا لعدم احتساب ركلة جزاء سموحة، لا يوجد اي مبرر لعدم احتسابها، وهذه حالة لا تقبل الشك ولن يختلف فيها أحد".

وأردف: "أتعامل كمحلل مع الأداء التحكيمي ولا أعلق على سلوك إبراهيم نور الدين الشخصي في المباراة، الجميع سيعلق على التحكيم في المباراة ولن يتحدث أحد عن الفنيات، هناك مشكلة واضحة في المباراة من جانب الحكم".

وأتم: " لو تم التعاقد مع خبير أجبني، سيكون المساعدين المصريين وراء نجاحه، وكل تجربة لها ظروفها وأتمنى التوفيق للجميع في النهاية".

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