إنتر ميلان يتعادل سلبيا مع سامبدوريا فى الدورى الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة إنتر ميلان وسامبدوريا والتى جمعت بين الفريقين مساء الإثنين على ملعب لويجي فيراريس ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

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وبهذا التعادل يحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد سامبدوريا فى المركز التاسع عشر برصيد

15 نقطة.

وكان إنتر ميلان بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: أتشيربي - دي فري - سكرينيار

خط الوسط: جوسينس – مخيتاريان – هاكان – باريلا -دارميان

خط الهجوم: لاوتارو - لوكاكو.

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