ميسي ومبابي جاهزان لموقعة البايرن بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أدى الثنائي الأرجنتني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي تدريبات ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الاثنين.

وذلك في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني غدًا الثلاثاء في افتتاح جولة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كانت الشكوك قد حامت بشكل كبير حول إمكانية مشاركة الثنائي لكن يبدو أنهما أصبحا متاحين للمشاركة إلى جانب النجم البرازيلي نيمار في مباراة الغد.

وعانى باريس سان جيرمان من العديد من الكبوات منذ نهاية كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، وقد كانت الهزيمة أمام موناكو 1 - 3 يوم السبت

بمثابة أحدث كبوة للفريق.

كذلك عاد لاعب خط الوسط ماركو فيراتي إلى التدريبات اليوم بعد أن عانى في الأيام الماضية من مشكلات تتعلق باللياقة.

بينما يغيب عن الفريق ريناتو سانشيز لاعب خط وسط بايرن السابق ونوردي موكيلي لاعب لايبزج السابق.

كان باريس سان جيرمان قد تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ في النهائي الوحيد الذي خاضه الفريق الفرنسي في دوري الأبطال، وذلك في عام 2020.