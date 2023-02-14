ليفربول يعود لنغمة انتصاراته أمام إيفرتون في البريميرليج..وصلاح يسجل

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى نغمة انتصاراته بعد سلسلة كبيرة من النتائج السلبية وذلك بتحقيقه فوزًا ثمينا على إيفرتون بهدف نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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وتقدم الريدز بالهدف الأول عن طريق الدولى المصري محمد صلاح في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول من اللقاء.

ثم أضاف كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 48 من عمر اللقاء ليعلن عن أول أهدافه بقميص الريدز .

وبهذا يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة الـ32 فى المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج، فيما يأتي إيفرتون فى المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

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