ليفربول يتجاوز الخيبات ويحسم الديربي أمام إيفرتون بفوزٍ مستحق

حسم ليفربول ديربي الميرسيسايد أمام جاره إيفرتون ليصالح جماهيره أخيراً بعد عودته إلى سكة الانتصارات.



وفاز ليفربول 2-0 يوم الإثنين على ضيفه إيفرتون ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



ومنح المصري محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول بعد تمريرة من الأوروغوياني نونيز (36) قبل أن يضيف الهولندي خاكبو هدف التعزيز مع بداية الشوط الثاني مدوناً أول أهدافه مع الريدز (49).



وكان ليفربول الطرف الأفضل في المجمل إذ أعاد إيفرتون إلى تذوق طعم الهزيمة التي اعتاد عليها هذا الموسم بالرغم من فوزه في المرحلة الماضية على المتصدر آرسنال.



وعانى ليفربول من أزمة نتائج بفشله في تحقيق أي فوز آخر أربع مباريات بالدوري الممتاز ومن ضمنها ثلاث هزائم.



وغادر نونيز في الدقيقة 70 وحلّ بدلاً منه البرتغالي ديوغو جوتا في ظهوره الأول منذ الإصابة التي تعرض لها في منتصف تشرين الاوّل/أكتوبر وحالت من دون مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر العام الماضي، في حين تخلى خاكبو عن مركزه للبرازيلي فيرمينيو العائد بدوره إلى المستطيل الاخضر (80).



ورفع ليفربول رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع بينما توقف رصيد إيفرتون عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.



(بي إن سبورت)