إنتر يسقط في فخ سامبدوريا بتعادل السلبي

المنامة - ياسر ابراهيم - فرض سامبدوريا التعادل السلبي على ضيفه إنتر، الاثنين، في ختام الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".



قدم الفريقان شوط أول متوسط المستوى سيطر خلاله الإنتر على الكرة وخلق العديد من الفرص التي لم تجد طريقها إلى الشباك بسبب رعونة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي أهدر ثلاثة منها بغرابة.



بالمقابل لم يكن سامبدوريا بالخصم السهل واستطاع تشكيل خطورة كبيرة في بعض الأوقات على مرمى أندريه أونانا من خلال الارتداد السريع بنقلات قصيرة.



في الشوط الثاني حاول إنتر استغلال تراجع اللياقة البدنية لدى عناصر سامبدوريا، غير أن أي من محاولات لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو والبديل إيدين دجيكو لم تنجح في منح الفريق التقدم لتبقى النتيجة بيضاء حتى النهاية.



وبات في رصيد إنتر 44 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف نابولي الذي يُغرد وحيدا بالصدارة بفارق 15 نقطة، في حين كسب سامبدوريا نقطة ثمينة ليُصبح لديه 11 نقطة في المركز التاسع عشر.



(الاناضول)