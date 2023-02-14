الامارات | شباب الأهلي يتحرى الهلال من الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح شباب الأهلي والظفرة مباريات الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقي الفريقان الساعة 17:30 على استاد راشد في دبي، إذ تم تقديم موعد المباراة لخوض «فرسان دبي» مواجهة من العيار الثقيل الأسبوع المقبل أمام الهلال السعودي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الإثنين المقبل، على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى شباب الأهلي إلى اختبار جاهزيته قبل مواجهة حامل لقب دوري أبطال آسيا، ووصيف كأس العالم للأندية، إذ يأمل «فرسان دبي» أن يستعيد صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعدما تعثر في الجولة الماضية بتعادله خارج أرضه أمام الوحدة بهدف لكل فريق.

ويمتلك «فرسان دبي» في رصيده 33 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر الشارقة، إذ يسعى شباب الأهلي إلى «رد الدين» إلى الظفرة الذي حقق أول انتصار له في المسابقة بالدور الأول على حساب شباب الأهلي بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الذهاب.

ويأمل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم أن يحقق الفريق انتصاراً معنوياً قبل السفر إلى الدوحة، خصوصاً أن الفريق في حال مواصلته مشواره في البطولة القارية سيخوض مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي خلال الأسبوعين المقبلين.

في المقابل يدخل الظفرة اللقاء بهدف العودة إلى الانتصارات والخروج من الأزمة التي يعيشها الفريق، بعدما خسر في الجولة الماضية على أرضه أمام اتحاد كلباء بهدفين دون رد ليتعقد موقفه في لائحة الترتيب بتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ 13، ما أسهم في اتساع الفارق مع النصر في المركز الـ 12 إلى سبع نقاط. ورغم إنهاء الظفرة الدور الأول بأفضل طريقة ممكنة بتغلبه على دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف، ولكنه عاد إلى نتائجه السلبية في مرحلة الإياب بخسارته أمام كل من النصر والعين واتحاد كلباء، إذ يأمل الفريق أن يحقق نتيجة التعادل على أقل تقدير أمام شباب الأهلي ليعزز حظوظه في الابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

المباراة مقدمة في الجولة 17 لارتباط شباب الأهلي بقمة الهلال.