الامارات | الشارقة والعين والوصل أكبر المستفيدين من الصفقات الشتوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رياضيون إنه بعد انتهاء الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين فإن أندية الشارقة والعين والوصل تعد أبرز المستفيدين حتى الآن من الصفقات الشتوية التي أبرمتها، مشيرين إلى أن مهاجم الرأس الأخضر دجانيني خطف الأضواء في الظهور الأول له مع الشارقة خلال مباراته أمام عجمان.

وقفز الشارقة من مركز الوصيف إلى صدارة ترتيب الفرق بـ34 نقطة في حين تراجع شباب الأهلي من الصدارة إلى الوصيف بـ33، وصعد الوصل من الترتيب الرابع إلى الثالث بـ32 نقطة، والعين من الخامس إلى الرابع بـ31 نقطة، فيما تراجع الوحدة من الثالث إلى الخامس بـ31 نقطة، في حين ظل الجزيرة في مركزه السادس برصيد 27 نقطة.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»: «من الصعب الحكم على تعاقدات الأندية الشتوية من خلال جولة واحدة أو ثلاث جولات لكن المؤشرات الفنية أثبتت أن أندية الشارقة والوصل والعين هي الأكثر استفادة حتى الآن من هذه الانتقالات».

وتمثلت أبرز الانتقالات الشتوية للاعبين في ضم الشارقة مهاجم الرأس الأخضر دجانيني، فيما تعاقد العين مع اللاعب الكرواتي تين يدفاي، وضم الوصل التشيلي فيليبي ولويس مارسيلو وجوليان بابلو.

ومن أبرز التعاقدات الشتوية أيضا ضم نادي النصر لاعب اتحاد كلباء السابق التوغولي مينيل ملابا، فيما ضم الوحدة كل من الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي ضمن فئة اللاعب المقيم والبرازيلي ماتيوس بيريرا، فيما تعاقد شباب الأهلي مع لاعب الوسط طارق أحمد.

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق عبدالرحمن محمد أن من أبرز الأندية المستفيدة من الصفقات الشتوية هي الشارقة والوصل والعين، مشيراً إلى أن لاعب الجزيرة العراقي أيمن حسين هداف كأس الخليج العربي لم يظهر، كما يصعب الحكم عليه كونه شارك في الدقائق الأخيرة أمام العين، متوقعاً أن يظهر اللاعب بشكل جيد في الجولات المقبلة.

وأضاف «مهاجم الشارقة الجديد دجانيني أثبت نفسه من أول مباراة أمام عجمان فقد سجل هدفاً وصنع آخر وتسبب في ركلة جزاء وشكل خطورة».

وأكمل «مدافع العين الكرواتي تين يدفاي هو الآخر أثبت وجوده وسد الثغرات التي كانت موجودة في دفاع الفريق».

بدوره، قال مدرب المنتخب الأولمبي السابق عبدالمجيد النمر إن هناك أندية مثل الشارقة ركزت في تعاقداتها على الكيف وليس الكم.

وأشار إلى أن هناك أندية لم تستفد من الصفقات الشتوية مثل النصر، مشيراً إلى أنه حتى لاعب الفريق مينيل ملابا القادم من اتحاد كلباء لم يقدم حتى الآن المستوى المطلوب.

بدوره، قال وكيل اللاعبين وليد الشامسي إن الشارقة يعد أكبر المستفيدين من فترة الانتقالات الشتوية باستقطابه مهاجم الرأس الأخضر دجانيني.

وأضاف الشامسي: «على الرغم من أن نادي النصر يعد أكثر الأندية استقطاباً للاعبين خلال الانتقالات الشتوية، لكنه حتى الآن لم يستفد بالشكل المطلوب، وآمل أن يستفيد النصر من هذه الاستقطابات في المباريات القادمة».