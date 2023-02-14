الامارات | برشلونة بطل كأس دبي للقارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ نادي برشلونة الإسباني بلقب النسخة السادسة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» بعد تغلبه على فريق كروزيرو البرازيلي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكانت البطولة التي نظمتها أكاديمية فرسان هيسبانيا تحت إشراف مجلس دبي الرياضي شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب من 20 فريقًا من بينهم أربعة أندية تمثل الدولةهي: النصر، الوصل، شباب الأهلي، والوحدة.

وتوج الفائزين في البطولة بالجوائز الجماعية والفردية، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، ولاعب ريال مدريد الأسبق، ميشيل سلغادو.

ونال لاعب تشيلسي الإنجليزي، هزكيا جريمواد لقب أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل لاعب فريق كروزيرو، كايك ماسودو، على جائزة هداف البطولة، وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى بابلو بينيا من فريق برشلونة.

وضمن منافسات الكأس الفضية للبطولة فاز فريق وكاتاك الياباني باللقب بعد تغلبه على فريق بلد الوليد الإسباني في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وحسمتها ضربات الترجيح بفوز لوكاتاك بنتيجة 5-4.

وأقيمت البطولة وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وشارك فيها 20 فريقًا من مختلف قارات العالم تم تقسيمهم إلى خمس مجموعات وهم: ميلان الإيطالي، بلد الوليد الإسباني، فريق وكاتاك الياباني، الوحدة الإماراتي، تشلسي الإنجليزي، فرسان إسبانيا من الإمارات، مسقط العماني، فرسان إسبانيا الأبيض، برشلونة الإسباني، كاف كندا، النصر الإماراتي، رودينا الروسي، ريال مدريد الإسباني، شباب الأهلي الإماراتي، الفتح السعودي، بافوس القبرصي، كروزيرو البرازيلي، آر سي سيلتا الإسباني، زد المصري، الوصل الإماراتي.

وتأتي البطولة في إطار خطة شاملة انتهجها مجلس دبي الرياضي بتنظيم بطولات رياضية لمختلف المراحل العمرية للناشئين بمشاركة محلية ودولية.