الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي - الظفرة 17:30
ميلان - توتنهام 00:00
باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ 00:00
الدوري السعودي
الشباب - أبها 19:00
الدوري الكويتي
الفحيحيل - الكويت 17:45
كاظمة - السالمية 20:15
الدوري العماني
النهضة - بهلاء 17:25
الاتحاد - صحار 17:35
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