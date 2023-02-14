شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح باشا يعلن خروجه من قائمة منتخب الشباب للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صلاح باشا، لاعب نادي جويجليانو الإيطالي، عن خروجه من قائمة منتخب الشباب لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في مصر، بسبب الإصابة، حيث نشر اللاعب ستوري على صفحته بموقع انستجرام وعلق عليه: "لسوء الحظ، لن أشارك في كأس أفريقيا بسبب إصابة في أوتار الركبة، وسأكون هناك لدعم بلدي وسأعود أقوى".



صلاح باشا

وانضم صلاح باشا إلى معسكر منتخب الشباب المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر في وقت سابق، بالإضافة إلي أحمد نادر السيد حارس فيزيلا البرتغالي الذي انضم للمعسكر، وشارك في التدريبات الجماعية تحت إشراف إيهاب جلال مدرب الحراس.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس، وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء .

وتعتبر البطولة المقبلة هي النسخة السابعة عشرة من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، فيما ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من ذلك العام.