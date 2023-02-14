شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك و سموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز كبير على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

فى الدقيقة 34 سجل محمود شيكابالا هدف التقدم للزمالك بصناعة من سيد نيمار، وفى الدقيقة 39 سجل أحمد زيزو الهدف الثانى بعد تسديدة من سيف جعفر تصدى لها الهانى سليمان وارتدت لزيزو ليسجل منها الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 42 نجح أحمد زيزو فى تسجيل الهدف الثالث لفريقه بكرة عرضية متقنة من محمود شيكابالا، يسددها زيزو بالرأس.

وفى الدقيقة 87 أنقذت العارضة مرمى الزمالك من فرصة هدف محقق لسموحة، وفى الدقيقة 90 سجل محمد الصباحى هدف سموحة الأول ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 3 / 1.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – شيكابالا – زيزو - سيف جعفر- سيد نيمار، خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

وضم تشكيل سموحة كلاً من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، وأحمد حكم وشريف رضا وأحمد مصطفي ومحمود حليمو وأحمد جمال وأحمد شوشه وحسين فيصل ومحمد المغربي و حسام حسن و مصطفي سعد "ميسي".

وعلى دكة البدلاء: عمر صلاح، اليا سيلا، محمد ناجي، محمد الصباحي، محمد عصام، وبنيمين بواتينج، وزياد طارق، ودوكو تودو، ومحمد سعيد.