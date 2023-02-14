شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مفاوضات الأهلى مع بشكتاش مستمرة بشأن موليكا.. ويرصد 4 ملايين دولار لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن مسئولي النادي الأهلي مستمرون في مفاوضاتهم مع نظرائهم في نادي بشكتاش التركي بشأن التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم الفريق التركي، لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد.

وقال شوبير، عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت: "كولر رفض كل المهاجمين وكان مرحب بضم عزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي ولكن تراجع عن الصفقة بسبب مشاكل اللاعب الطبية، وكان يتفاوض مع البرازيلي جوستافو سوزا، لكن وكيله طلب عمولة من أجل جسم الصفقة للأهلي، لذا تم التراجع عن حسمها".

وأضاف: "موليكا قد يكون مهاجم الأهلي في الموسم المقبل، حيث رصد الأهلي 4 ملايين دولار للتعاقد مع موليكا من بشكتاش، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في تركيا من تجميد النشاط بسبب الزلزال".

وأوضح أن الأهلي ينتظر كل ما يخص البطولة العربية ولكن هل يشارك في البطولة العربية والأفريقية والدوري والكأس، وفيما يبدو دوري السوبر الأفريقي لن يرى النور.

وأضاف أن هناك اجتماعا غدا لشركة الكرة مع شركة الملابس للاطلاع على ملف المفاوضات بشأن ملابس الموسم الجديد.