شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سموحة سيتقدم باحتجاج على أخطاء التحكيم أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن إدارة الفريق السكندرى ستتقدم باحتجاج للجنة الحكام؛ بسبب أخطاء مواجهة فريقه أمام الزمالك بالدورى.

وقال سامى، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، إن مباراة الزمالك لم يكن بها لعب نظيف، وأى حكم كان سيحسب ركلة جزاء فى بداية اللقاء، مشيرا إلى رفض تحكيم إبراهيم نور الدين لأي لقاء لسموحة مجددا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.