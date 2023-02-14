شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 13 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الإثنين 13 / 2 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: عودة الزمالك لسكة الانتصارات عقب التغلب على سموحة بثلاثية في الدوري.
حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.
فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.
وقال فيريرا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”أرضية الملعب كانت صعبة مما جعل الفريق يعاني في بعض الأمور، وأحرزنا 3 أهداف وكان من الممكن أن نحرز المزيد”.
حصل سيف جعفر، لاعب الزمالك، على لقب رجل مباراة الزمالك وسموحة، والتي انتهت بفوز الأبيض 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.
سجل ثلاثية الزمالك كل من: محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو هدفين، فيما أحرز محمد الصباحي هدف سموحة قبل نهاية المباراة.
حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمد صبحي، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – شيكابالا – زيزو - سيف جعفر- سيد نيمار، خط الهجوم : سيف الجزيري.
فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة كأس سوبر رجال الكرة الطائرة المستحدثة للموسم المحلى 2022/2023 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليتأهل إلى النهائى.
تأهل الزمالك بهذه النتيجة لمواجهة الأهلى فى النهائى، على أن يقام لقاء تحديد البطل وصاحب البرونزية غدًا الثلاثاء .
تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أول أمس أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر بنتيجة 3/0.