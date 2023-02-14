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أخبار الزمالك اليوم الإثنين 13 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الإثنين 13 / 2 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: عودة الزمالك لسكة الانتصارات عقب التغلب على سموحة بثلاثية في الدوري.

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 /  1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على نظيره سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة الدوري.

 

وقال فيريرا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”أرضية الملعب كانت صعبة مما جعل الفريق يعاني في بعض الأمور، وأحرزنا 3 أهداف وكان من الممكن أن نحرز المزيد”.

 

 

سيف جعفر رجل مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى

حصل سيف جعفر، لاعب الزمالك، على لقب رجل مباراة الزمالك وسموحة، والتي انتهت بفوز الأبيض 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 18 من .

سجل ثلاثية الزمالك كل من: محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو هدفين، فيما أحرز محمد الصباحي هدف سموحة قبل نهاية المباراة.

 

الزمالك يعود للانتصارات بثلاثية فى سموحة بالدورى

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 /  1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى. 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمد صبحي، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – شيكابالا – زيزو - سيف جعفر- سيد ، خط الهجوم : سيف الجزيري.

 

الزمالك يهزم الاتحاد 3/1 و يتأهل لنهائى سوبر الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/1 فى  نصف نهائى بطولة كأس سوبر رجال الكرة الطائرة المستحدثة للموسم المحلى 2022/2023 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليتأهل إلى النهائى.

 

تأهل الزمالك بهذه النتيجة لمواجهة الأهلى فى النهائى، على أن يقام لقاء تحديد البطل وصاحب البرونزية غدًا الثلاثاء . 

 

تأهل الأهلى إلى  نصف النهائى  بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أول أمس أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر بنتيجة 3/0.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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