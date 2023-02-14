شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 13 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 / 2 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: فوز الزمالك على سموحة والأهلي في المركز الـ11 عالميا.

الزمالك يعود للانتصارات بثلاثية فى سموحة بالدورى

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

الأهلى يصعد للمركز الـ11 فى تصنيف أندية العالم والزمالك يتقدم 10 مراكز

تقدم النادي الأهلي في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، اليوم الإثنين، على المستوى العالمي والقاري والعربي خلال شهر فبراير الجاري.

صالح جمعة ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى استعداداً لمواجهة غزل المحلة

انتظم صالح جمعة صانع ألعاب النادى الإسماعيلى فى تدريبات فريقه استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى للدوري المصري، بداية من مواجهة الدراويش مع غزل المحلة، بعدما أنهى اللاعب برنامجا بدنيا فى القاهرة تحت إشراف أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

المصري يعلن إيقاف مستحقات الفريق وخصم 50 ألف جنيه من اللاعبين

عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا طارئا فى الساعات الأخيرة، لمناقشة مصير الفريق بعد تراجع نتائجه فى الدوري وآخرها الهزيمة من سيراميكا بثلاثية نظيفة، ويجتمع مجلس المصري مع كامل أبو علي رئيس المجلس عبر تقنية الفيديو وذلك لوجوده خارج البلاد.

منتخب الشباب يتعادل مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا

تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا، وسجل هدف مصر محمود مرسي.

كولر يعيد ثنائية ديانج وحمدى فتحى لوسط الأهلى أمام الهلال السودانى

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على إشراك الثنائى أليو ديانج وحمدى فتحى لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة الهلال السودانى، فى ظل إصابة عمرو السولية لاعب خط الوسط بشد فى عضلة السمانة.

مدرب البرازيل السابق: عبد القادر والشحات أفضل لاعبى الأهلى بمونديال الأندية

كشف ماوريسيو ماكسيمو، المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل للشباب وفريق أهلي جدة السعودي، أن الثنائى أحمد عبد القادر وحسين الشحات أفضل لاعبى فريق الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، عقب الأداء المهارى الذى قدماه فى المباريات.