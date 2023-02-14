شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك و سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، في احتلال المركز الأول في ترتيب الهدافين بعد ما رفع رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف، عقب تسجيله هدفين في فوز فريقه على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

وتساوي زيزو مع أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، في نفس عدد الأهداف، حيث سجل كل منهما 8 أهداف، فيما يأتل في المركز الثاني كل من: أحمد ياسر ريان ورمضان صبحي ورزقي حمدون وجوب مابولولو برصيد 6 أهداف لكل منهم.

ترتيب الهدافين

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – شيكابالا – زيزو - سيف جعفر- سيد نيمار، خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

وضم تشكيل سموحة كلاً من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، وأحمد حكم وشريف رضا وأحمد مصطفي ومحمود حليمو وأحمد جمال وأحمد شوشة وحسين فيصل ومحمد المغربي و حسام حسن و مصطفى سعد "ميسي".

وعلى دكة البدلاء: عمر صلاح، اليا سيلا، محمد ناجي، محمد الصباحي، محمد عصام، وبنيمين بواتينج، وزياد طارق، ودوكو تودو، ومحمد سعيد.