شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: الكثافة الهجومية سر فوز الزمالك على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الكثافة الهجومية للاعبى الفريق الأبيض سر تحقيق الفوز على سموحة بالدورى.

وأشار السيد، فى تصريح خلال الاستوديو التحليلى للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إلى أن التوازن الدفاعى كان أيضا عاملا مهما فى تحقيق الفوز، خاصة فى ظل غلق المساحات بصورة جيدة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.