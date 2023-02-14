شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: ما زلنا نمتلك "الجودة".. ولاعبونا قادرون على "تصحيح المسار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على نظيره سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة الدوري.

وقال فيريرا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”أرضية الملعب كانت صعبة مما جعل الفريق يعاني في بعض الأمور، وأحرزنا 3 أهداف وكان من الممكن أن نحرز المزيد”.

وأضاف: “اللاعبون كانوا مرهقين وحققنا فوزا مهما، والفريق كان في حاجة لهذا الانتصار، والجميع تأكد حاليا أننا لا نزال نمتلك الجودة وقادرين على أن نكون أفضل في القادم، وهذا ما يجب أن يعمله اللاعبون وأنهم قادرون على الفوز وتصحيح المسار”.

وتابع: “الأداء في الشوط الأول كان جيدا، واللاعبون قدموا مباراة جيدة، خاصة الجبهة اليمني التي كان يشغلها أحمد سيد “زيزو” وسيد عبد الله “نيمار” وسيف جعفر”.

واستطرد: “درسنا فريق سموحة جيدا ونجحنا في خلق مساحات في الجبهات وتدربنا على ذلك جيدا، ونخوض المباريات في فترة قصيرة، ويتم تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة، ونتبع سياسة التدوير ونحاول عمل توازن بين المباريات”.

وأردف: “هناك عدد كبير من اللاعبين لديهم مباريات كثيرة في وقت قليل والعكس، وسيف جعفر لاعب مميز وهو جزء من المنظومة ويحتاج لبذل مجهود أكثر وهذا تحدي بالنسبة له”.

واختتم المدير الفني قائلا: ”كل الفرق الكبيرة تفضل الهجوم، حتي ريال مدريد ولكن كل لاعب له أدوار دفاعية”.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة.