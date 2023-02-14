شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: مباراة سموحة أعادت للزمالك كرامته الكروية.. واستعادة شخصية فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن فوز الأبيض على سموحة بالدورى اليوم أعاد الثقة للاعبين فى عودة الكيمياء بين اللاعبين والمدير الفنى البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وقال يونس، فى تصريح خلال الاستوديو التحليلى للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن لقاء سموحة أعاد شخصية فيريرا التى كان عليها الموسم الماضى.

وأشار يونس إلى أن نزول شيكابالا فى الشوط الثانى نجح فى تخفيف الضغط على سيف الدين الجزيرى، مشيرا إلى أن استعادة كرامة الأبيض الكروية فى اللقاء أبرز المكاسب.

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.