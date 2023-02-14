شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في احتلال المركز الرابع بعد تحقيق فوز كبير على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع ، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

ويتربع النادي الأهلي على قمة جدول الدوري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ويأتي فيوتشر في المركز الثالث بنفس عدد النقاط .



ترتيب الدوري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – شيكابالا – زيزو - سيف جعفر- سيد نيمار، خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

وضم تشكيل سموحة كلاً من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، وأحمد حكم وشريف رضا وأحمد مصطفي ومحمود حليمو وأحمد جمال وأحمد شوشه وحسين فيصل ومحمد المغربي و حسام حسن و مصطفي سعد "ميسي".

وعلى دكة البدلاء: عمر صلاح، اليا سيلا، محمد ناجي، محمد الصباحي، محمد عصام، وبنيمين بواتينج، وزياد طارق، ودوكو تودو، ومحمد سعيد.