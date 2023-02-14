شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن شروط دبلومة "المسار السريع" للاعبين الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط التقدم للحصول على دبلومة المدربين للاعبين الدوليين والمحترفين "المسار السريع".

وتبعًا لشروط الحصول على الدبلومة، يجب على اللاعب المحترف أو الدولي استيفاء أحد المعايير التالية:

- شارك في 20 مباراة دولية على الأقل مع منتخب مصر لكرة القدم.

- شارك في المرحلة النهائية لإحدى البطولات الكبرى "كأس العالم - كأس الأمم الأفريقية - الألعاب الأوليمبية".

- شارك في 30 مباراة رسمية على الأقل بمسابقات الأندية الدولية "العربية - الأفريقية - العالمية".

- لعب 200 مباراة على الأقل في أندية محترفة أو في الدوريات الكبرى "دون أن يكون لاعبًا دوليًا".

- يجوز للاتحاد المصري لكرة القدم "بموافقة مسبقة من كاف" تنظيم دورة محددة تدمج محتويات دبلومة كاف "C - B" ويجب أن تتضمن الدورة التدريبية ما لا يقل عن 190 ساعة، بواقع 90 ساعة عملي، 20 ساعة تطبيقي و80 ساعة نظري.

- يجب أن تشمل الدورة 5 لاعبين على الأقل.

- يجب ألا يقل التقييم عن 4 ساعات، وأن يستوفي معايير دبلومة رخصة كاف (B).

- يمكن للمرشحين الناجحين الانتقال مباشرة إلى دبلومة كاف (A) دون تأخير.

- تظل شروط القبول في دبلومة كاف (Pro) دون تغيير.

وتلقى دكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلبات من كل من محمد ناجي "جدو"، سيد معوض، أحمد رؤوف ومؤمن زكريا للدخول بنظام "المسار السريع" حيث تنطبق عليهم الشروط.