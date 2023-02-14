شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الفوز على سموحة مهم لاستعادة الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، أن تحقيق الفوز على سموحة فى لقاء اليوم بالدورى مهمة لاستعادة ثقة الفوز مجددا خلال المرحلة المقبلة.

وقال فيريرا، فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، إن إرهاق المباراة الماضية أمام بلوزداد ظهرت على اللاعبين فى مباراة سموحة، خاصة فى الشوط الثانى، مشيرا إلى أن الشوط الأول من اللقاء أظهر إمكانيات لاعبي الزمالك بصورة جيدة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.