شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يدخل دائرة اهتمامات كولر لقيادة هجوم الأهلى خلال المباريات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل شادي حسين، مهاجم الأهلي، حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل العودة للمشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة القادمة، بعدما ابتعد عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

ولم يشارك شادي حسين في أي مباراة من المباريات التي خاضها فريقه في كأس العالم للأندية، في ظل اعتماد كولر على الثلاثي محمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا لقيادة الهجوم الأحمر في الفترة الأخيرة.

تأتي رغبة كولر في الاعتماد على شادي حسين، في ظل رغبته في إجراء عملية تدوير بين كل اللاعبين ومنح الفرصة للجميع من أجل المشاركة خشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد، خاصة أن الأهلي سيخوض عددا كبيرا من المباريات خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل، ويرغب في التدوير بين جميع اللاعبين المسجلين في قائمته.

ولم يسجل شادي حسين سوى هدف واحد من مشاركته في 13 مباراة خلال الموسم الحالي ما بين 11 مباراة في الدوري المصري ومباراتين في دوري أبطال أفريقيا.