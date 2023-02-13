شكرا لقرائتكم خبر عن ناجلسمان يوجه رسالة نارية لـ ميسي ومبابي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، بتوجيه رسالة لـ ليونيل ميسي، وكيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث نيمار خلال المؤتمر الصحفي: لقد حدث نقاش بسيط، وهذا وارد في كرة القدم، من المهم أن نتحدث للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرمساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".

ونشرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات لـ ناجلسمان: إذا سارت خطتنا على ما يرام، فسيكون لـ مبابي ونيمار وميسي مساحة صغيرة، هم ثلاثة لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة، لا يهم أنهم تدربوا بشكل أقل في الأسابيع الأخيرة، يعرفون كيف يديرون جهودهم.

وتابع: أعتقد أنهم سيلعبون سويًا، استعديت للمباراة بناءً على ذلك، ولكنني لا أستبعد أن يلعب مبابي النصف ساعة الأخيرة فقط، من أجل استغلال إمكانياته في الهجمات المرتدة.

وأضاف: يتعلق الأمر غدًا بمنع الكرة من الوصول إلى ميسي ونيمار ومبابي، لكن الأمر ليس فقط هم، لدى باريس أيضًا مدافعون سريعونولاعبون موهوبون، لكن باريس سان جيرمان يفكر أيضًا في كيفية إيقاف لاعبينا.

وأردف: الهزيمة أمام فياريال الموسم الماضي؟ نضع في اعتبارنا ذلك الأمر، أريد الاستمرار قدمًا في تلك البطولة، أحد أحلامي هو الفوزبدوري الأبطال، وآمل أن أتمكن من تحقيق ذلك قريبًا.

وعن ما يمر به باريس سان جيرمان: الهزائم في بطولة أخرى، هذا دوري الأبطال، وباريس سان جيرمان لديه الكثير ليلعب من أجله مثلنا،سيتعين علينا القيام بالعديد من الأشياء بشكل جيد لنكون على قدم المساواة مع الخصم.

وأشار: أحب الفوز وأشعر بأنني جزء من ذلك، من الآن فصاعدًا فإن الأبطال هم أولئك الذين سيلعبون غدًا، الفريق جاهز، لست بحاجة إلىالقيام بالعديد من الأشياء، أعلم أنهم جائعون.

وأتم عن سومر: لقد كان جيدًا بشكل عام، لم يكن وضعه بالسهل بسبب كل الدراما التي حدثت من حوله مع إصابة مانويل نوير، على أي حال هو يفهم اللعبة ويمنحنا الشعور بالأمان، أنا سعيد معه.