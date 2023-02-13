صحوة الليث تهدد زعيم الجنوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث فريق الشباب عن مواصلة الانتصارات واعتلاء صدارة دوري روشن السعودي موقتا، عندما يستضيف فريق أبها في المواجهة التي يحتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز اليوم الثلاثاء.

ويسعى فريق الشباب القادم من فوز كبير خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام فريق الباطن في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري إلى مواصلة تقديم المستويات المتميزة ومواصلة حصد النقاط للمنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم، ويطمح الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الفريق إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لصالح فريقه للمواصلة على المنافسة على بطولة الدوري.

وكان الفريق الشبابي قد استعد لهذا اللقاء بأداء تدريبات لياقية وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي الفريق تطبيقها في اللقاء.

وعلى الجانب الآخر يأمل فريق أبها القادم من خسارة بثلاثية من فريق الرائد إلى مسح الصورة التي ظهر عليها الفريق في الجولة الماضية والعودة إلى سكة الانتصارات والبقاء في المناطق الدافئة والابتعاد عن مناطق الهبوط.

و يعول مدرب فريق أبها الهولندي رويل كومانس على نجم الفريق سعد بقير هداف الفريق وأكثر اللاعبين صناعة للأهداف إلى جانب زميله صالح العمري.

وكان الهولندي قد أنهى استعدادات فريقه للمباراة بتدريبات لياقية مكثفة قبل السفر للرياض لخوض المواجهة.

قبل المواجهة







الشباب يتطلع لمواصلة الانتصارات للمنافسة على الدوري.



يأمل الشباب أن تكون المباراة بروفة لدوري أبطال آسيا.



يأمل الشباب في استغلال عامل الأرض والجمهور لحصد النقاط.



يتطلع فريق أبها للعودة لسكة الانتصارات



يسعى أبها للهروب من المناطق الخطرة والبقاء في المناطق الدافئة.



تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري