السيدات يتنافسن على بطولة أرامكو الدولية للجولف

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وتأتي النسخة الرابعة من بطولة أرامكو السعودية النسائية لتطوير رياضة جولف السيدات، واستكمالا للنجاح الكبير الذي تحقق في النسخ السابقة والتي انطلقت عام 2020م كأول نسخة، حيث توجت بها الدنماركية إيميلي بيدسن، فيما حققت النسخة الثاني النيوزيلندية ليديا كو، بينما توجت الإنجليزية جورجيا هال في آخر نسخ البطولة عام 2022م.ويعد نادي وملعب رويال غرينز أول ملعب حديث للجولف بالمملكة تم بناؤه للبطولات النسائية والرجالية، والذي صممه المهندس المعماري ديف سامبسون المستوحى من تصاميم الجولف الأوروبية، حيث يتكون الملعب من 18 حفرة إلى جوار نادي ريفي وبإطلالة بانورامية مميزة على سواحل البحر الأحمر، ويشكل تحديا لأبرز اللاعبين العالميين بما يعرضه من مكتسبات ومخاطر عالية، كما تم ترشيحه كأفضل نادي جولف في العالم خلال حفل توزيع جوائز الجولف العالمية 2019م، حيث أشاد به نجوم عالميون أبرزهم داستن جونسون وبروكس كوبكا وفيل ميكلسون وسيرجو جارسيا.
يذكر أن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية أحد أهم بطولات الجولف العالمية المقامة تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، والتي وصل مجموع جوائزها إلى 5 ملايين دولار، بما يعادل خمسة أضعاف ما كانت عليه في النسخ الماضية، حيث إن هذه الزيادة تضع البطولة في المرتبة الثالثة من ناحية أعلى المنافسات دخلا ضمن الجولة الأوروبية لجولف السيدات.
نادي وملعب رويال غرينز
- يعد أول ملعب حديث للجولف بالمملكة
- تم بناؤه للبطولات النسائية والرجالية.
- صممه المهندس المعماري ديف سامبسون المستوحى من تصاميم الجولف الأوروبية.
- يتكون الملعب من 18 حفرة إلى جوار ناد ريفي.
- تم ترشيحه كأفضل نادي جولف في العالم خلال حفل توزيع جوائز الجولف العالمية 2019م.
- أشاد به نجوم عالميون أبرزهم داستن جونسون وبروكس كوبكا وفيل ميكلسون وسيرجو جارسيا.
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