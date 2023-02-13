شكرا لقرائتكم خبر السيدات يتنافسن على بطولة أرامكو الدولية للجولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية 2023م المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بعد غد، وذلك في محطتها الثالثة في موسم الجولة الأوروبية التي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ حتى الـ19 من فبراير الحالي.

وتأتي النسخة الرابعة من بطولة أرامكو السعودية النسائية لتطوير رياضة جولف السيدات، واستكمالا للنجاح الكبير الذي تحقق في النسخ السابقة والتي انطلقت عام 2020م كأول نسخة، حيث توجت بها الدنماركية إيميلي بيدسن، فيما حققت النسخة الثاني النيوزيلندية ليديا كو، بينما توجت الإنجليزية جورجيا هال في آخر نسخ البطولة عام 2022م.

ويعد نادي وملعب رويال غرينز أول ملعب حديث للجولف بالمملكة تم بناؤه للبطولات النسائية والرجالية، والذي صممه المهندس المعماري ديف سامبسون المستوحى من تصاميم الجولف الأوروبية، حيث يتكون الملعب من 18 حفرة إلى جوار نادي ريفي وبإطلالة بانورامية مميزة على سواحل البحر الأحمر، ويشكل تحديا لأبرز اللاعبين العالميين بما يعرضه من مكتسبات ومخاطر عالية، كما تم ترشيحه كأفضل نادي جولف في العالم خلال حفل توزيع جوائز الجولف العالمية 2019م، حيث أشاد به نجوم عالميون أبرزهم داستن جونسون وبروكس كوبكا وفيل ميكلسون وسيرجو جارسيا.

يذكر أن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية أحد أهم بطولات الجولف العالمية المقامة تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، والتي وصل مجموع جوائزها إلى 5 ملايين دولار، بما يعادل خمسة أضعاف ما كانت عليه في النسخ الماضية، حيث إن هذه الزيادة تضع البطولة في المرتبة الثالثة من ناحية أعلى المنافسات دخلا ضمن الجولة الأوروبية لجولف السيدات.

نادي وملعب رويال غرينز

