أمير الرياض يهنئ الهلال بوصافة العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، نادي الهلال بمناسبة تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية. وقال في برقية لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل: «يسرنا تهنئتكم وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبو النادي، من لاعبين وجهاز فني وإداري، بمناسبة تحقيق الفريق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية». وأضاف: «كان لجهودكم وزملائكم أعضاء مجلس الإدارة، الدور الأبرز في الاستفادة القصوى مما قدمته القيادة الحكيمة من دعم كبير للأندية وأضاف: «كان لجهودكم وزملائكم أعضاء مجلس الإدارة، الدور الأبرز في الاستفادة القصوى مما قدمته القيادة الحكيمة من دعم كبير للأندية الرياضية ، وتهيئة جميع الإمكانيات لتحقيق هذا المستوى والإنجاز الكبير ، مع تمنياتنا لكم بمزيد من التوفيق في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات».

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