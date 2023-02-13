برشلونة يحتفظ بلقب كأس دبي للقارات

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وفاز فريق برشلونة الإسباني بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق كروزيرو البرازيلي في المباراة النهائية ( 4 ـ 3 ) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وعلى صعيد الجوائز الفردية، فاز لاعب فريق تشلسي الإنجليزي هزكيا جريمواد بلقب أفضل لاعب في البطولة، ونال لاعب فريق كروزيرو كايك ماسودو على لقب الهداف، وحارس مرمى برشلونة البابلو بينيا بلقب أفضل حارس مرمى.وفي منافسات الكأس الفضية للبطولة فاز فريق وكاتاك الياباني باللقب بعد تغلبه على فريق بلد الوليد الإسباني في المباراة التي انتهت بالتعادل وحسمت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.
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