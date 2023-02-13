جماهير الاتحاد تسجل أرقاما قياسية في المدرجات

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فيما سجلت جماهير الهلال بطل الدوري بالنسخة السابقة مفاجأة مدوية بتراجعها للمركز السادس بـواقع 62،598 مشجعا من أصل ثمانية مباريات خاضها على أرضه، خلفا لجماهير الفتح والعدالة والرائد التي تمكنت من تسجيل أرقام متقدمة، بواقع 84،095 مشجعا للفتح، و83،454 مشجعا للعدالة و67.218 متفرجا للرائد.بينما تذيل فريق الفيحاء قائمة الحضور الجماهيري إذ بلغ على ملعبه 22.097 ألف مشجع فقط، بواقع 7 مباريات.
احتفالية السوبر تضاعف سيطرة جماهير العميد
سجلت جماهير الاتحاد رقما قياسيا بتحقيق أعلى معدل حضور جماهيري هذا الموسم في مواجهة فريق العدالة في الجولة السادسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تجاوز عدد الحضور 53.990 مشجعا، وذلك ضمن احتفاليتها بفوز فريقها ببطولة كأس السوبر السعودي 2023.
الظاهرة رونالدو يزيد من حضور العالمي
شهد مدرج فريق النصر تزايد في أعداد الحضور الجماهيري هذا الموسم محتلا المركز الثاني في ترتيب الحضور الجماهيري عقب نهاية الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد إعلان التعاقد مع الظاهرة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية بدأ من مواجهة الاتفاق بالجولة 14.
الحضور الجماهيري
جماهير الاتحاد 274,349 مشجعا
جماهير النصر 139,797 مشجعا
جماهير الفتح 84,095 مشجعا
جماهير العدالة 83,454 مشجعا
جماهير الرائد 67,218 مشجعا
جماهير الهلال 62,598 مشجعا
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