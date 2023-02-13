جماهير الاتحاد تسجل أرقاما قياسية في المدرجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت جماهير الاتحاد هيمنتها وتسجيل أرقامها القياسية، متربعة على صدارة جدول ترتيب الحضور الجماهيري البالغ 1.102.644 مشجعا، بعد انقضاء الجولة السادسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2022/ 2023م، بعد أن جاء إعلان الحساب الرسمي لـدوري روشن للمحترفين منصفا بحق جماهير الاتحاد التي احتلت المرتبة الأولى كأكثر الجماهير حضورا للمباريات على أرضها؛ من أصل 8 مباريات لعبها بين أرضه وجماهيره بحضور 274.349 مشجعا، مبتعدا بفارق كبير عن جماهير النصر التي حلت ثانية بـ139،797 مشجعا.

فيما سجلت جماهير الهلال بطل الدوري بالنسخة السابقة مفاجأة مدوية بتراجعها للمركز السادس بـواقع 62،598 مشجعا من أصل ثمانية مباريات خاضها على أرضه، خلفا لجماهير الفتح والعدالة والرائد التي تمكنت من تسجيل أرقام متقدمة، بواقع 84،095 مشجعا للفتح، و83،454 مشجعا للعدالة و67.218 متفرجا للرائد.

بينما تذيل فريق الفيحاء قائمة الحضور الجماهيري إذ بلغ على ملعبه 22.097 ألف مشجع فقط، بواقع 7 مباريات.

احتفالية السوبر تضاعف سيطرة جماهير العميد

سجلت جماهير الاتحاد رقما قياسيا بتحقيق أعلى معدل حضور جماهيري هذا الموسم في مواجهة فريق العدالة في الجولة السادسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تجاوز عدد الحضور 53.990 مشجعا، وذلك ضمن احتفاليتها بفوز فريقها ببطولة كأس السوبر السعودي 2023.

الظاهرة رونالدو يزيد من حضور العالمي

شهد مدرج فريق النصر تزايد في أعداد الحضور الجماهيري هذا الموسم محتلا المركز الثاني في ترتيب الحضور الجماهيري عقب نهاية الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد إعلان التعاقد مع الظاهرة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية بدأ من مواجهة الاتفاق بالجولة 14.

الحضور الجماهيري

جماهير الاتحاد 274,349 مشجعا

جماهير النصر 139,797 مشجعا

جماهير الفتح 84,095 مشجعا

جماهير العدالة 83,454 مشجعا

جماهير الرائد 67,218 مشجعا

جماهير الهلال 62,598 مشجعا