فيتو يخطف الأنظار في مونديال الأندية ويعيد حسابات الزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ابتسم أخيرا القدر في وجه لاعب الهلال لوسيانو فيتو خلال المباراة النهائية أمام ريال مدريد ، حيث سجل اسمه في تاريخ الهلال بإحراز هدفين في مرمى العملاق الإسباني، ومن ثم الفوز بجائزة ثالث أفضل لاعب في مونديال الأندية.

فيتو انضم للهلال صيف 2020 ورغم أنه بصم على 11 هدفا خلال 35 مباراة لم يلعب سوى 11 منها كاملة، إلا أنه لم يقنع الهلاليين أبدا وبدأ الحديث عن رحيله وضرورة استبداله بلاعب آخر.

وقد رحل اللاعب بالفعل بعد نصف الموسم الثاني إلى نادي الشباب بالإعارة ليكون ضمن صفقة ضم أوديون إيجالو، وهناك لم يستسلم اللاعب أبدا وتألق مع الليوث في بدايته قبل أن تعيق الإصابة مسيرته.

الهلال كان بالتأكيد سيتخلى عن فيتو الصيف الماضي وغالبا بفسخ عقده سواء بالتراضي أو من جانب واحد، وفي الحالتين كان الفريق سيخسر مبلغا كبيرا، لكن المنع من القيد منح اللاعب فرصة أخرى بالقميص الأزرق.

لم يفوت فيتو تلك الفرصة أبدا، الفرصة التي منحها له القدر وسط ظروف أفضل، حيث قاتل وكافح، واستطاع فرض نفسه تدريجيا على المدير الفني رامون دياز، بتألقه الملفت وتأثيره الواضح داخل الملعب.

اللاعب الأرجنتيني لعب قبل التوجه إلى المغرب 15 مباراة منها 7 أساسيا سجل بها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا، وعلينا ألا ننسى هنا أنه كان حل الطوارئ الذي استخدمه دياز لجميع مشاكل الفريق، حتى أنه لعب مهاجما صريحا وجناحا وصانع ألعاب وقام بمهام تكتيكية بصورة ممتازة ساعدت منظومة الفريق في مباريات صعبة ومهمة.

ولأنه اعتاد على أن يكون طريقه دوما صعبا وممتلئا بالعراقيل، بدأ فييتو كأس العالم للأندية على دكة البدلاء أمام الوداد، لكن أداءه الجيد في الدقائق الـ32 التي لعبها في مباراة الفوز بركلات الترجيح أقنع دياز بمنحه الفرصة للعب أساسيا أمام فلامنجو في نصف النهائي.

كانت تلك لحظة الذروة في مسيرة فيتو مع الهلال، حيث أبدع وقاد الفريق للنهائي بالمسؤولية عن الأهداف الثلاثة، حيث سجل واحدا وتسبب في ركلتي جزاء أسفرتا عن الثاني والثالث.

وحصل الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال، 5 / 3 على جائزة ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2022م ، بعد أن كان أحد المرشحين لمغادرة الأزرق.

من جهة أخرى كشفت صحيفة «UOL» البرازيلية عن دخول الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب الهلال السعودي دائرة اهتمام العديد من الأندية البرازيلية.

وقالت الصحيفة «إن ممثلين نيابة عن الأندية الوطنية اتصلوا بوكيل أعمال فيتو بعد مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامنغو، لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة.

وسبق أن لعب فيتو للعديد من الأندية مثل راسينغ كلوب، أتلتيكو مدريد، إشبيلية (إعارة)، فالنسيا (إعارة)، فولهام (إعارة)، فياريال.