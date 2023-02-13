شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر رجل مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل سيف جعفر، لاعب الزمالك، على لقب رجل مباراة الزمالك وسموحة، والتي انتهت بفوز الأبيض 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.

سجل ثلاثية الزمالك كل من: محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو هدفين، فيما أحرز محمد الصباحي هدف سموحة قبل نهاية المباراة.

وشهد تشكيل الزمالك، العديد من التغييرات أبرزها تواجد محمد صبحي حارساً بدلاً من محمد عواد.

كما تواجد محمد طارق ومحمد عبد الغني في خط دفاع الفريق، ويشارك محمود عبد الرازق “شيكابالا” بدلاً من مصطفى شلبي.

وتكون تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

تشكيل سموحة الرسمي ضد الزمالك:

حراسة المرمى: الهاني سلمان

الدفاع: شريف رضا، أحمد شوشة، محمد مغربي، أحمد حكم

الوسط: أحمد جمال، محمد حليمو، أحمد مصطفى، حسين فيصل، مصطفى سعد “ميسي”

الهجوم: حسام حسن

ويجلس على مقاعد بدلاء سموحة، كل من: “عمر صلاح، محمد نادي، محمد الصباحي، محمد عصام، واليا سيلا، زياد طارق، محمد سعيد، كوا دودو، بنايمين بواتينج”.