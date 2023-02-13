رضا شحاتة يكشف كواليس رحيله عن الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رضا شحاتة لاعب الاهلي ونجم الكرة المصرية السابق اسباب رحيله عن تدريب فريق الداخلية في منتصف الموسم الجاري.

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وقال شحاتة لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: " بدأت مع الداخلية وكانت الميزانية ليست كبيرة واستطعت تجميع فريق على امل تحقيق عائد مادي للنادي بنهاية الموسم من بيعهم".

واردف: هكذا كان الاتفاق ولكن مع دخول الميركاتو الشتوي تغيرت الامور و طلب مجلس الادارة

بيع بعض الاعبين ولكني رفضت وتمسكت بهم. واكد: طلبت ضم لاعبين في يناير ولكن طلبي قوبل بالرفض بحجة انه لا يوجد اموال.

واتم: رحيلي عن الداخلية جاء لرفضي التدخل في عملي والتمسك باللاعبين والادارة كانت ترغب في عكس ذلك، فكان اسلوبي لم يناسبهم.



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