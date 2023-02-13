الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المريخ السوداني دون راحة‏

ياسر رشاد - القاهرة - رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبو الفارس الأبيض راحة غدا من التدريبات الجماعية بعدما فوزهم على سموحة في مباراة اليوم.

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ومن المقرر أن يواصل الزمالك تدريباته عصر غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وسيواجه الزمالك نظيره المريخ يوم الجمعة المقبل في

الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها فى تمام الساعة الثالثة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد برج العرب .

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