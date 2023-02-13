تعادل ايجابي يحسم مباراة الصيد و العجوزة بدوري الجيزة

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق 2008 لكرة القدم بصيد الدقي مع العجوزة الحوتيه بنتيجة هدف لكلا منهما فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب الصيد بالدقي ضمن منافسات دورى منطقة الجيزة لكرة القدم.



سجل هدف الصيد اللاعب ياسين محمد وجيه فى الدقيقة 41 من عمر اللقاء.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين: سهل احمد، على خالد، محمد هيثم، يوسف حاتم، ياسين عماد، حسن عصام، يوسف اشرف، محمود محمد، يحيي محمد، محمود خالد، حسن محمد، يحيي طارق، سليم احمد، ياسين محمد، مسلم هشام، ادم احمد، ياسين

محمد، على احمد، عمر جمال، مالك هشام.



الجهاز الفني والإداري :

كابتن نبيل البحطيطي رئيس جهاز قطاع الناشئين، الكابتن محمد بدوى مدير ادارى قطاع الناشئين، الكابتن احمد مصطفى أوشي مدرب الفريق، كابتن عمرو مسعود مساعد مدرب، الكابتن هانى عبد العال مدرب حراس مرمى، الكابتن حاتم شوقي علاج طبيعي، الكابتن على زكريا ادارى الفريق.