صيد 2007 يهزم البراجيل بدوري الجيزة لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق 2007 لكرة القدم بصيد الدقي هزيمة نظيره البراجيل بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقى ضمن منافسات بطولة دوري منطقة الجيزة لكرة القدم.



أحرز أهداف المباراة اللاعبينكريم رامز فى الدقيقتين 5 ، 27 ،و اضاف عبدالله هدف فى الدقيقة 20 من عمر المباراة لتنتهى بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف.

تضم قائمة الصيد اللاعبين: يوسف محمد، يحيي جسن، على محمود، تاج الدين اسلام، حسين احمد، يوسف ابراهيم، عبد الله عنتر، زياد هيثم، كريم محمد، كريم رامز، ادهم تامر، عمر هشام محمد، عمر

هشام احمد، يوسف محمد، بدر الدين احمد، احمد هشام، ياسين خالد، محمد احمد على، محمد احمد محمد، محمد هانى، يوسف رامى.



الجهاز الفني والإداري :

كابتن نبيل البحطيطي رئيس جهاز قطاع الناشئين، الكابتن محمد بدوى مدير ادارى قطاع الناشئين، الكابتن مدحت مدرب الفريق، الكابتن هانى عبد العال مدرب حراس مرمى، الكابتن سامى جودة مدرب احمال، الكابتن على زكريا ادارى الفريق.