فيريرا يرد على سامي بثلاثية ملعوبة ويؤكد " الكبير كبير "

ياسر رشاد - القاهرة - حملت مباراة الزمالك وسموحة، التي انتهت بثلاثية لهدف لصالح القلعة البيضاء، مواجهة من طابع خاص بين المدرب جوسفالدو فيريرا ونظيره أحمد سامي، بعد الواقعة الشهيرة التي وقعت بينهما في مطلع الموسم الحالي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

" الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية أمام سموحة ".. طالع التفاصيل

الواقعة تعود إلى مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، حينما فاز الزمالك بثلاثية نظيفة على فريق " أحمد سامي "، ليخرج الأخير بتصريحات نارية ضد المدرب البرتغالي بأنه لم يقدم شيئًا في المباراة وأن انتصار القلعة البيضاء سببه " الحظ "، قبل أن يستعيد سامي توازنه ويعتذر عن تصريحاته ضد فيريرا ويؤكد أنه قامة كبيرة في عالم التدريب.

كلاكيت ثاني مرة

لكن يبدو أن جوسفالدو فيريرا لم ينس تلك الكلمات التي ألقاها أحمد سامي فيما سبق، ليرد عليه في النصف الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، بثلاثية جديدة مع فريق آخر " سموحة "، ويؤكد تفوقه واستحقاقه وأن " الكبير كبير ! ".

نغمة الانتصارات

الزمالك بفوزه على سموحة بثلاثية لهدف مستحقة جعلته

يستعيد توازنه بعد سلسلة نتائج سلبية ومخيبة لآمال جماهيره، منذ بداية العام الحالي، حيث خسر أربع مباريات في الدوري المصري أمام أسوان والأهلي وغزل المحلة وفاركو وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندي كما خسر أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، فضلا عن أنه خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في القاهرة يوم الجمعة الماضي في مستهل دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الزمالك إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بشكل مؤقت منتظرًا ما ستسفر عنه مباراة المقاولون العرب المقبلة حيث يتواجد ذئاب الجبل في المركز الخامس بترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة.

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