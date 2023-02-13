فيريرا يعلق على فوز الزمالك بثلاثية أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

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وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" أرضية الملعب كانت صعبة مما جعل الفريق يعاني في بعض الأمور، وأحرزنا 3 أهداف وكان من الممكن أن نحرز أربعة أهداف".

وتابع فيريرا قائلا:" اللاعبون كانوا مرهقين وحققنا فوزا مهما، والفريق كان في حاجة لهذا الفوز، والجميع تأكد حاليا أننا لا نزال نمتلك الجودة وقادرون على أن نكون أفضل في القادم، وهذا ما يجب أن يعمله اللاعبون وأنهم قادرون على الفوز وتصحيح المسار".

وشدد المدير الفني على أن الأداء في الشوط الأول كان جيدا، واللاعبون قدموا مباراة جيدة، خاضة الجبهة اليمني التي كان يشغلها أحمد سيد "زيزو" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر.

وتابع فيريرا قائلا :" درسنا فريق سموحة جيدا ونجحنا في خلق مساحات في الجبهات وتدربنا علي ذلك جيدا، ونخوض المباريات في

فترة قصيرة، ويتم تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة، ونتبع سياسة التدوير ونحاول عمل توازن بين المباريات".

وقال المدير الفني :"هناك عدد كبير من اللاعبين لديهم مباريات كثيرة في وقت قليل والعكس، وسيف جعفر لاعب مميز وهو جزء من المنظومة ويحتاج لبذل مجهود أكثر وهذا تحدي بالنسبة له".

واختتم المدير الفني قائلا:" كل الفرق الكبيرة تفضل الهجوم، حتي ريال مدريد ولكن كل لاعب يكون له أدوار دفاعية".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة.

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