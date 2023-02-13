لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بعد الفوز على سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين مع الجماهير بالفوز على سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري الممتاز.

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وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على توجيه التحية للاعبين عقب الفوز على الفريق السكندري في لقاء اليوم. حقق فريق الزمالك فوزا غاليا

على سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

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