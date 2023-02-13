سيف جعفر يحصد جائزة الأفضل في لقاء الزمالك وسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - حصل سيف فاروق جعفر لاعب وسط فريق الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتسلم لاعب الوسط الجائزة عقب انتهاء المباراة التي انتهت بفوز فريقه على الفريق السكندري.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد

برج العرب في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، في حين توقف رصيد الفريق السكندري عند 20 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر.

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