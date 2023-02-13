صيد 2005 يقسو على نادى الشعلة بدوري الجيزة لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 2005 لكرة القدم بصيد الدقي الفوزعلي نظيره نادى الشعلة بنتيجة 9 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الهرم ضمن منافسات بطولة دوري منطقة الجيزة.



أحرز أهداف الصيد اللاعبين: ياسن شريف هدف، حسام الدين هدفين، زياد ياسر هدف، محمود محمد هدفين، حسام السيد هدفين، اسماعيل احمد.



ضمت قائمة الصيد اللاعبين ياسين شريف، حازم حسن راغب، عمرو محمد محفوظ، حسام الدين، اسماعيل احمد، زياد ياسر، كريم احمد، سعيد ياسر، محمود محمد، حسام السيد، سيف الدين، يوسف خالد، محمد مصطفي،

هاشم احمد، ياسين هشام، ياسين ياسر، فهد محمد، محمد ايهاب، بلال محمد.



الجهاز الفني والإداري :

كابتن نبيل البحطيطي رئيس جهاز قطاع الناشئين، الكابتن محمد بدوى مدير ادارى قطاع الناشئين، هاني عبدالعال مدرب حراس، المدير الفني كابتن عاشور التقي، دكتور عنتر العزب علاج طبيعي، اداري الفريق على زكريا.

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